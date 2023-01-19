Каталонці розгромили Сеуту (0:5) в 1/8 фіналу Копа дель Рей з голами Рафіньї, Лєвандовскі, Кессьє та Фаті.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Сеута – Барселона – 0:5

Голи: Рафінья, 41, Лєвандовскі, 50, 90, Фаті, 70, Кессьє, 77

Барселоні пощастило з жеребом в 1/8 фіналу Копа дель Рей. Суперником каталонців стала Сеута, яка посідає останнє місце в третьому дивізіоні. Цей клуб цікавий тим, що представляє африканську частину Іспанії – однойменне місто на березі Середземного моря поруч з Марокко.

Рафінья красивим ударом в кут відкрив рахунок наприкінці першого тайму. На початку другого Лєвандовскі подвоїв перевагу. В обох випадках асистував Кессьє. Фаті після швидкої атаки довів ситуацію до розгрому, Кессьє відзначився з навісу Рафіньї, а Лєвандовскі поставив крапку.

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