Барселона вимагає припинити пришвидшене відновлення Араухо від травми – захисник вже сьогодні може зіграти на ЧС-2022
"Блаугранас" мають претензії до збірної Уругваю щодо відновлення захисника Рональда Араухо.
Барселона мала домовленість зі збірною Уругваю, що клубні фізіотерапевти будуть стежити за відновленням Араухо, повідомляє Mundo Deportivo.
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Втім, домовленість була порушена – представники Барселони не мають змоги працювати з захисником, а представники федерації форсують відновлення Рональда до стартового матчу на ЧС-2022. Через це Барселона готова звернутись до ФІФА, адже національна збірна ризикує здоров'ям гравця.
Нагадаємо, що Уругвай потрапив до групи H, де також опинились Португалія, Гана та Південна Корея.
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