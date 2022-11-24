Барселона мала домовленість зі збірною Уругваю, що клубні фізіотерапевти будуть стежити за відновленням Араухо, повідомляє Mundo Deportivo.

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Втім, домовленість була порушена – представники Барселони не мають змоги працювати з захисником, а представники федерації форсують відновлення Рональда до стартового матчу на ЧС-2022. Через це Барселона готова звернутись до ФІФА, адже національна збірна ризикує здоров'ям гравця.

Нагадаємо, що Уругвай потрапив до групи H, де також опинились Португалія, Гана та Південна Корея.

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