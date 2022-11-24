Чемпіонат світу-2022. 1 тур. Група Н

24 листопада, 15:00. Аль-Раян, Едюкейшн Сіті Стедіум

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Південна Корея – унікальна, звісно, збірна в історії Мундіалю. Виступивши на ЧС-1986 у Мексиці, "Воїни Теджу" не пропустили ще жодного з наступних фінальних форумів. Катар для них – вже десятий ЧС поспіль! Такій стабільності позаздрять немало грандів світового футболу. Інша справа, що у плей-офф корейцям вдалося пробитись за цей час лише двічі. Як буде тепер?

Уругвай в рамках світової першості грав із Кореєю два рази – і двічі переміг. В Італії-1990 – мінімальна звитяга 1:0. А вже порівняно нещодавно, у 2010-му, збірні перетнулися в 1/8 фіналу – там усе вирішив дубль Луїса Суареса (2:1).

Грізний 35-річний форвард готовий зіграти і сьогодні. Катарський Мундіаль, найімовірніше, стане останнім у яскравій біографії Суареса. Те саме можна сказати про його ровесника та партнера в атаці – Едінсона Кавані. Обидва є найкращими бомбардирами в історії збірної Уругваю (68 і 58 м’ячів відповідно). Не забуваймо про капітана Дієго Годіна і кіпера Фернандо Муслеру – обом по 36 років, є ще Мартін Касерес (35). Всі ці парубки – плоть від плоті легендарного Оскара Табареса. Тренера, який упродовж 15 років очолював "чарруас" і покинув посаду у розпал південноамериканського відбору до ЧС-2022.

Теперішній Уругвай, здобуваючи перемогу за перемогою, акуратно омолоджується під пильним наглядом 47-річного наставника Дієго Алонсо. На початку нульових він був непоганим форвардом і провів пам’ятний сезон у мадридському Атлетіко, де в статусі найкращого снайпера Сегунди допоміг "матрацникам" повернутися в Ла Лігу. Зараз у розпорядженні Алонсо не лише два монструозні бомбардири-мастодонти, але й молодий хижак із Ліверпуля – Дарвін Нуньєс. У півзахисті – ледь старші Вальверде, Торрейра, Бентанкур. Оборону готові підсилити Араухо, Варела, Вінья. Щоправда, представник Барси, найімовірніше, сьогодні не зіграє через пошкодження.

Цікавий спеціаліст працює і з корейською збірною. Це Паулу Бенту, екс-хавбек збірної Португалії, бронзовий призер Євро-2000. На корейських берегах він з 2018-го, тож, на відміну від Алонсо, значно глибше розуміє свою команду, яку шліфував упродовж 4 років. Саме тренерські задуми Бенту, традиційна працьовитість корейських гравців і геній Хин Мін Сона (який ледь оговтався від неприємної травми) можуть створити Уругваю відчутні проблеми.

Орієнтовні склади на матч Уругвай – Південна Корея

Уругвай: Роше – Варела, Коатес, Хіменес, Олівера – Пеллістрі, Бентанкур, Вальверде, Арраскаета – Нуньєс, Суарес

Південна Корея: Кім Син Гю – Кім Тхе Хван, Кім Мін Че, Кім Ен Гвон, Кім Чжин Су – Ін Бом Хван, Чонг Ву Йонг, Квон Чхан Хун – Хван Хі Чхан, Ий Чжо Хван, Сон Хин Мін

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Уругвай, на думку букмекерів, фаворит цього протистояння з очевидним відривом. Але дивні арабські ночі незвично впливають на деяких грандів – Аргентина та Німеччина встигли боляче попектися об андердогів. Що вже казати про Південну Корею, яку язик не повернеться назвати темною конячкою – у рейтингу ФІФА це команда топ-тридцятки. Тому передбачаємо нічию, яка не повинна дивувати.

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