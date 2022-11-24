У "Блаугранас" есть претензии к сборной Уругвая по поводу восстановления защитника Рональда Араухо.

У Барселоны была договоренность со сборной Уругвая, что клубные физиотерапевты будут следить за восстановлением Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

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Впрочем, договор был нарушен – у представителей Барселоны нет возможности работать с защитником, а представители федерации форсируют восстановление Рональда к стартовому матчу на ЧМ-2022. Поэтому Барселона готова обратиться в ФИФА, ведь национальная сборная рискует здоровьем игрока.

Напомним, что Уругвай попал в группу H, где также оказались Португалия, Гана и Южная Корея.

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