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Барселона спробує придбати Канте – "блаугранас" знайшли спосіб переманити чемпіона світу

11:57 418 Читать на русском
Барселона спробує придбати Канте – "блаугранас" знайшли спосіб переманити чемпіона світу
Н'Голо Канте / Sky Sports

Іспанська Барселона має намір підписати хавбека Челсі та збірної Франції Н'Голо Канте.

"Синьо-гранатові" звернуться до оточення гравця, щоб обговорити можливий перехід, інформує Diario Gol. У випадку згоди француза, каталонці почнуть переговори з його клубом. Важливим аргументом у переговорах з футболістом може стати той факт, що за Барселону виступає чимало гравців збірної Франції: Антуан Грізманн, Самуель Умтіті, Клеман Лангле та Усман Дембеле.

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Найближчим часом команду може покинути цілий ряд півзахисників: Іван Ракітіч, Артуро Відаль, Карлес Аленья. На думку керівництва клубу, Канте ідеально впишеться в гру Барселони.

Нагадаємо, французький хавбек перейшов у Челсі з Лестера у 2016-му році. Його чинна угода з лондонським клубом розрахована до літа 2023-го року. Трансферна вартість Канте за оцінками порталу Transfermarkt складає 100 млн євро.

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