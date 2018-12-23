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Барселона – Сельта – 2:0 – відео голів та огляд матчу

09:15 311 Читать на русском
Барселона – Сельта – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Сельта – 2:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер Барселони

Барселона спокійно переграла Сельту в 17-му турі іспанської Ла Ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Іспанія. Прімера 2018/19, 17-й тур

Барселона – Сельта – 2:0

Голи: Дембеле, 10, Мессі, 45

Барселона перервала безпрограшну серію Сельти – екс-тренера Шахтаря били завдяки генію Мессі

Творцями перемоги "блаугранас" над гостями з Віго стали Усман Дембеле та Ліонель Мессі. Спочатку молодий француз забив сам, а потім вдало асистував культовому аргентинцю. Барселона перервала 3-матчеву безпрограшну серію Сельти та закріпилася на першій сходинці в турнірній таблиці.

Джерело: MEGOGO
Іспанія17 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Сельта: Субота 22 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Сельта
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Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Барселона - Сельта Сельта Сельта
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