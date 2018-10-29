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Барселона подтвердила готовность Боруссии Д выкупить Алькасера

20 октября 15:37 197 Читати українською
Барселона подтвердила готовность Боруссии Д выкупить Алькасера
Пако Алькасер / фото: ФК Боруссия Д

Исполнительный директор Барселоны Оскар Грау заявил, что Боруссия Д уже выразила желание выкупить права на Пако Алькасера, который летом этого года переехал в Дортмунд на правах аренды.

Пако Алькасер, вероятнее всего, станет полноправным игроком Боруссии Д. Исполнительный директор Барселоны Оскар Грау подтвердил готовность немецкого клуба выкупить права на 25-летнего Алькасера, сообщает Mundo Deportivo.

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Испанец перебрался в Боруссию Д летом на правах аренды за 2 млн евро и довольно неожиданно стал лидером команды. В 3 сыгранных матчах Бундеслиги в активе Алькасера ​​6 голов.

За аренду Алькасера ​​Боруссия Д заплатит 2 млн евро, а полноценный трансфер игрока обойдется в 23 миллиона. Кроме того, каталонцы смогут рассчитывать на 5% от будущей продажи нападающего.

Ранее сообщалось, что Боруссия планирует подписать контракт с Алькасером ​​до 2023 года.

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