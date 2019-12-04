Барселона підписала великий контракт із імовірним спадкоємцем Мессі на Камп Ноу

Іспанська Барселона перепідписала контракт із юним вінгером Ансу Фаті. Тепер угодою уродженця Гвінеї-Бісау з "блаугранас" передбачена космічна клаусула.

Імовірний спадкоємець Ліонеля Мессі поставив підпис під оновленим контрактом із каталонцями. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фаті підписав контракт за схемою 3+2. Нова сума викупу вінгера становить 170 млн євро. Коли Фаті стане повнолітнім і підпише професіональний контракт, то його клаусула зросте до неймовірних 400 млн у євровалюті.

Ансу Фаті дебютував за Барселону в сезоні 2019/20. У його активі вже 9 матчів у Ла Лізі, в яких талант забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.

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