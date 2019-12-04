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Батько Гвардіоли оцінив імовірність повернення сина в Барселону

19:32 356 Читать на русском
Батько Гвардіоли оцінив імовірність повернення сина в Барселону
Хосеп Гвардіола з батьком / фото із соцмереж

Батько керманича англійського Манчестер Сіті Валенті Гвардіола розповів про можливе повернення свого сина на Камп Ноу.

"Може трапитися так, що він повернеться до Барселони в статусі тренера.

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Та з того часу, як він покинув рідну домівку, він завжди приймає рішення самостійно. Я ніколи не радив йому", – цитує Гвардіолу-старшого Marca.

Відзначимо, що Пеп Гвардіола віддав "блаугранас" понад 20 років свого життя. Він опинився в академії Барселони в 13-річному віці, виступав за каталонців до 30 років, а в 2007-му очолив Барселону B. У 2008-2012 рр. Гвардіола керував основною командою і здобув із нею 13 трофеїв.

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Барселона Барселона Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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