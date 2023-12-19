Каталонці в трьох останніх матчах двічі зазнали поразки й один раз зуміли здобути нічию. Звісно, що за такі невтішні результати головний тренер Барселони Хаві отримав щедру порцію критики. Вважалось, що майбутнє іспанського фахівця мало бути поставлено під питання.

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Згідно з інформацією Diario Sport, президент Барселони Жоан Лапорта не розглядає заміну тренера і не дозволить дискутувати щодо цієї теми. Хаві буде працювати з командою мінімум до літа, а подальшу долю фахівця визначать за підсумками сезону.

Лапорта впевнений, що 43-річний іспанець зможе з січня продемонструвати кращі результати, ніж ті, які наразі є у Барселони. Керівництво каталонців зберігає віру, що їхній команді вдасться завоювати титул чемпіона Іспанії й вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Лапорта бачить, що Хаві підтримують гравці, а це може зіграти ключову роль у досягненні цілей команди. Президент Барселони запевнив тренера, що зробить все, щоб допомогти йому.

Нагадаємо, що каталонці наразі перебувають на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 35 балами. Барселона на дев'ять очок відстає від Жирони, яка лідирує в чемпіонаті.

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