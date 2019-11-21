Барселона обрала двох зіркових претендентів на заміну Суаресу

Барселона визначилась із варіантами заміни форварду команди Луїсу Суаресу.

Ерлінг Холанд та Лаутаро Мартінес стали головними претендентами на заміну Луїсу Суаресу в статусі нападника Барселони, інформує Goal.com.

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Зазначається, що "синьо-гранатові" спробують підписати одного з нападників вже наступного літа. Додається, що контракт Суареса завершується в червні 2021 року.

До слова, Суарес провів 13 матчів у складі Барселони в усіх турнірах сезону 2019/20, відзначившись 8-ма голами та одним асистом.

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