Барселона обрала двох зіркових претендентів на заміну Суаресу

Світ — 16:35 3111
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Велика різниця між голами Мессі та Роналду: цифри, які "запалили" мережу після завершення відбору до Євро-2020
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Україна шокує завдяки Бєсєдіну, або Збірна мрії, – чому європейські ЗМІ радіють і не дуже успіху наших на Євро-2020Євро-2020 — 16:00 3908
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Динамо оскаржить покарання КДК УАФ: "Це рішення – приклад вибіркового правосуддя"Україна — 15:26 483
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Шахтар – Динамо: "гірники" заплатять штраф за оголошення російською мовою на ОСК МеталістУкраїна — 13:55 3726
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Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з ТайсономУкраїна — 13:29 10872