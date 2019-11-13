Кожні три дні тут треба здавати іспит, – Суарес розповів про внутрішню кухню Барселони

Нападник каталонської Барселони Луїс Суарес не здивований постійним пошуком "синьо-гранатовими" нових нападників.

"У Барселони дуже високі вимоги. Тут кожні три дні потрібно здавати іспит, тут не існує відпочинку, тому що гравцям Барселони не пробачають поганих матчів. Нелегко прийти і швидко адаптуватися в такій команді, як Барселона.

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Я вже п'ять років граю під таким тиском і завжди намагаюся з ним справлятись. Немає нічого дивного в тому, що Барселона шукає нового нападника. Така футбольна реальність", – цитує Суареса видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, уругвайський форвард виступає за каталонський клуб з 2014 року. У поточному сезоні 32-річний футболіст зіграв у 10 матчах іспанської Ла Ліги і забив 6 голів.

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