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Мунір: Керівництво Барселони заборонило Вальверде випускати мене на поле

09:48 1067 Читать на русском
Мунір: Керівництво Барселони заборонило Вальверде випускати мене на поле
Мунір / reuters

Новоспечений форвард Севільї Мунір Ель-Хаддаді розповів, що керівництво "блаугранас" вдалось до радикальних дій, коли він відмовився продовжувати контракт з Барселоною.

"На початку січня я повернувся з відпустки і повідомив керівництво Барселони про те, що не планую продовжувати контракт з каталонським клубом.

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Після цього Вальверде розповів мені, що отримав вказівку від керівництва не випускати мене на поле. Однак у мене немає проблем з Барселоною", – передає слова Муніра AS.

Нагадаємо, днями Ель-Хаддаді перейшов у Севілью. Іспанські ЗМІ оцінюють трансфер у 1 млн євро.

Мунір є вихованцем Барселони. За першу команду каталонського клубу він дебютував у 2014 році. За Барселону нападник провів 56 матчів у всіх турнірах, став автором 12 забитих м'ячів, а також віддав 11 результативних передач.

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