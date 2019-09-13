Барселона може підписати Мбаппе замість Неймара – француз випереджає бразильця за чотирма критеріями

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може стати наступною трансферною ціллю Барселони, яка не зуміла повернути Неймара влітку.

Керівництво каталонського гранда розглянуло можливість придбання 20-річного француза на спеціальній нараді після невдачі з трансфером Неймара, інформує Mundo Deportivo.

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Деякі представники правлячої "хунти" Жозепа Бартомеу вважають, що запрошення Мбаппе є більш доцільним з погляду на чотири важливі фактори: француз молодший від бразильця на 7 років, він значно рідше травмується, може виконувати роль "дев'ятки", а також не провокує розкол як у керівництві, так і серед уболівальників.

Однак у Барселоні чудово розуміють, що домовитись з ПСЖ буде надзвичайно складно. Зараз французький клуб робить усе можливе, щоб продовжити контракт Мбаппе, який завершується влітку 2022 року. Трансферна вартість гравця оцінюється у 200 млн євро, а головним претендентом на нього вважається Реал.

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