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Барселона может подписать Мбаппе вместо Неймара – француз опережает бразильца по четырем критериям

10:22 156 Читати українською
Барселона может подписать Мбаппе вместо Неймара – француз опережает бразильца по четырем критериям
Мбаппе – цель Барселоны

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может стать следующей трансферной целью Барселоны, которая не сумела вернуть Неймара летом.

Руководство каталонского гранда рассмотрело возможность приобретения 20-летнего француза на специальном совещании после неудачи с трансфером Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

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Некоторые представители правящей "хунты" Жозепа Бартомеу считают, что приглашение Мбаппе является более целесообразным с точки зрения четырех параметров: француз моложе бразильца на 7 лет, он значительно реже травмируется, может выполнять роль "девятки", а также не провоцирует раскол как в руководстве, так и среди болельщиков.

Однако в Барселоне прекрасно понимают, что договориться с ПСЖ будет чрезвычайно сложно. Сейчас французский клуб делает все возможное, чтобы продлить контракт Мбаппе, который завершается летом 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 млн евро, а главным претендентом на него считается Реал.

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Теги
Барселона Барселона Испания ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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