Барселона приймає МЮ в першому матчі плей-офф Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Барселона – Манчестер Юнайтед стартує о 19:45 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Головні фаворити Ліги Європи зустрілися вже в першому раунді плей-офф. Обидві команди подолали нещодавню кризу. Барселона впевнено лідирує в Прімері, а Манчестер Юнайтед йде в топі АПЛ.

Стартові склади команд

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Алонсо, Альба – Кессьє, де Йонг, Педрі – Рафінья, Лєвандовскі, Гаві.

Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Ферран, Крістенсен, Роберто, Гарсія, Бальде, Касадо, Торре, Аларкон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія – Каземіро, Фред – Санчо, Бруну, Рашфорд – Вегхорст.

Запасні: Хітон, Батленд, Ліндельоф, Магуайр, Далот, Пеллістрі, Еланга, Гарначо, Ікбаль, Мейну.

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