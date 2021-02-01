Після скандалу, який розгорівся стосовно космічного контракту Мессі з Барселоною, Лео вийшов на матч з Атлетіком зарядженим та самотужки створив кілька нагод. А на 20-й хвилині аргентинець нарешті забив, красиво пробивши зі штрафного у ближню дев'ятку.

Барселона перемогла Атлетік і обійшла Реал у таблиці Ла Ліги – Мессі ефектним штрафним взяв реванш за Суперкубок

По перерві Атлетік зрівняв рахунок з допомогою Альби, який зрізав м'яч у власні ворота. Але Барселона вирвала перемогу, і тут обійшлось без допомоги Мессі: Дембеле помітив підключення Мінгеси, а той викотив Грізманну фактично на порожні ворота.

Таким чином, Барселона набрала 40 очок та піднялась на друге місце, Атлетік з 24 пунктами залишився одинадцятим.