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Коутінью прокоментував звинувачення в неповазі до фанатів

18 квітня 22:26 296 Читать на русском
Коутінью прокоментував звинувачення в неповазі до фанатів
Філіппе Коутінью / Reuters

Бразильський півзахисник Барселони Філіппе Коутінью прокоментував свій жест на адресу вболівальників після забитого гола у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (3:0).

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

Після забитого гола у ворота Манчестер Юнайтед Філіппе Коутінью підбіг до однієї з трибун і пальцями закрив вуха. Таким чином, бразилець відреагував на критику на свою адресу впродовж всього сезону, хоча й отримав свою порцію овацій після заміни на Дембеле.

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"Ми ніколи не повинні слухати людей, які намагаються нас демотивувати, тому що їхні слова відволікають від реальної мети. Я ніколи не зневажав нікого на футбольному полі чи поза ним", – поділився Коутінью в своїй сторі Instagram.

В поточному сезоні Коутінью провів за Барселону 47 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та відзначився 5 гольовими передачами.

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