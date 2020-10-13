Стала відома дата першого матчу принципових суперників у чемпіонаті Іспанії сезону-2020/21. Барселона та Реал вийдуть на газон Камп Ноу 24 жовтня о 17:00 за Києвом. Мадридці матимуть на один день відпочинку менше, оскільки зіграють в ЛЧ проти Шахтаря 21 жовтня, тоді як каталонці зустрінуться з Ференцварошом 20-го.

"Реал та Барселона зараз слабкі", – Венгер назвав найсильніший клуб Європи

Під час короткого міжсезоння Барса пережила чимало потрясінь. Головним тренером став Рональд Куман, Ліонель Мессі влаштував невдалий демарш, а Луїса Суареса бувально вигнали з команди. Тепер уругваєць грає за Атлетіко.

Реал наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Мадридці після 4-х зіграних матчів набрали 10 очок. Каталонці зіграли на один поєдинок менше і ще мають шанс наздогнати лідера.

Барселона провалила більшість трансферів Кумана – суперник Динамо позбувається зірок, аби вижити з величезними боргами