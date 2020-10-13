Стала известна дата первого матча принципиальных соперников в чемпионате Испании сезона-2020/21. Барселона и Реал выйдут на газон Камп Ноу 24 октября в 17:00 по Киеву. Мадридцы будут на один день отдыха меньше, поскольку сыграют в ЛЧ против Шахтера 21 октября, тогда как каталонцы встретятся с Ференцварошем 20-го.

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Во время короткого межсезонья Барса пережила немало потрясений. Главным тренером стал Рональд Куман, Лионель Месси устроил неудачный демарш, а Луиса Суареса бувально выгнали из команды. Теперь уругваец играет за Атлетико.

Реал в данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридцы после 4-х сыгранных матчей набрали 10 очков. Каталонцы сыграли на один поединок меньше и еще умеют шанс догнать лидера.

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