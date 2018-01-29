toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ДЕНИС ГАРМАШ ТРАНСФЕРИ

Баранка: Комітет етики та чесної гри ФФУ зараз вивчає понад 50 підозрілих матчів

19:53 78 Читать на русском
Баранка: Комітет етики та чесної гри ФФУ зараз вивчає понад 50 підозрілих матчів
Франческо Баранка / dynamo.kiev.ua

Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка прокоментував ситуацію з розслідуванням потенційно договірних матчів.

Франческо Баранка в інтерв'ю terrikon.com заявив, що зараз комітет етики та чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів.

"У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються. Процедура стартує негайно, після того, як ми знаходимо дивні рухи ставок. Це відбувається за основному розслідуванні і з рекомендаціями футбольних експертів".

"З травня місяця ми виявили в цілому 67 підозрілих матчів у всіх футбольних дивізіонах України. Включаючи молодіжні, жіночі і товариські матчі", – сказав Баранка.

Гельзін обговорив із Баранкою матч дублерів Карпат і Олімпіка

Теги
Франческо Баранка Комітет етики та чесної гри ФФУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Пропозиції партнерів
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Жуліо Сезар повернувся у Фламенго
    Світ — 21:1435 Жуліо Сезар повернувся у Фламенго
Загрузка...
30
хв
Сельта
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Загрузка...
ЧC 2018
close
Залиште відгук