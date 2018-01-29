Баранка: Комітет етики та чесної гри ФФУ зараз вивчає понад 50 підозрілих матчів

Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка прокоментував ситуацію з розслідуванням потенційно договірних матчів.

Франческо Баранка в інтерв'ю terrikon.com заявив, що зараз комітет етики та чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів.

"У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються. Процедура стартує негайно, після того, як ми знаходимо дивні рухи ставок. Це відбувається за основному розслідуванні і з рекомендаціями футбольних експертів".

"З травня місяця ми виявили в цілому 67 підозрілих матчів у всіх футбольних дивізіонах України. Включаючи молодіжні, жіночі і товариські матчі", – сказав Баранка.

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