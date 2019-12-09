Бакайоко неймовірно сконфузився під час матчу французької Ліги 1

Півзахисник Монако Тьємуе Бакайоко став героєм курйозного епізоду під час матчу 17-го туру чемпіонату Франції проти Ам'єна (3:0).

Під час матчу Монако – Ам'єн наставник монегасків Леонардо Жардім вирішив замінити Бальде Кейта на Жан-Кевіна Огюстена.

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Втім, до бокової лінії попрямував Бакайоко. Як виявилось, хавбек звик виступати під 14-м номером і вирішив, що міняють саме його (зараз грає під 6-м номером). Тьємуе зі сміхом сприйняв цю ситуацію та продовжив матч.

До слова, Бакайоко провів 10 поєдинків у поточному сезоні за Монако, відзначившись 1 асистом.

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