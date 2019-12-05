Ліга 1: ПСЖ впевнено здолав Нант, Сент-Етьєн розгромив Ніццу, Монако дотиснув Тулузу

Завершилися ще п'ять поєдинків 16-го туру французької Ліги 1.

Ам'єн – Реймс – матч перенесено

Діжон – Монпельє – 2:2

Голи: Самбія, 2 (автогол), Мавідіді, 72 – Молле, 15, Саваньє, 29

Метц – Ренн – 0:1

Гол: Юну, 39

Сент-Етьєн – Ніцца – 4:1

Голи: Буанга, 11 (пенальті), 58, Амума, 38, Фофана, 40 – Дольберг, 15

Тулуза – Монако – 1:2

Голи: Саного, 40 (пенальті) – Бен-Єддер, 5 (пенальті), Мартінш, 84

ПСЖ – Нант – 2:0

Голи: Мбаппе, 52, Неймар, 85 (пенальті)

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Діжон і Монпельє оформили гольову феєрію уже до 30-ї хвилини. На швидкий гол "гірчичних" гості відповіли забитим м'ячем Молле зі штрафного, а також шедевром Саваньє – удар прямо в дев'ятку метрів із 30-ти. Проте, Діжон урятувався у другому таймі, коли Стефі Мавідіді замкнув навіс із кутового – 2:2 у підсумку.

Натомість Ренну вистачило одного гола для виїзної перемоги над Метцом. "Червоно-чорні" під завісу першого тайму провели швидку атаку лівим флангом, яка завершилася навісом у район воротарського майданчика, а там Адрієн Юну класно зіграв на випередження.

Весело почали поєдинок Сент-Етьєн із Ніццою, обмінявшись голами в перші 15 хвилин – на реалізований Буангою пенальті швидко відповів Дольберг. Але далі забивали лише "зелені". Ще до перерви Амума (реалізував вихід віч-на-віч) та Фофана (забив головою після подачі кутового) оформили серйозну заявку на перемогу. А на старті другої половини Деніс Буанга класно замкнув навіс зі штрафного, оформив дубль і встановив остаточний результат.

Не обійшлося без одинадцятиметрових і в поєдинку Тулузи та Монако. Віссам Бен-Єддер відкрив рахунок із позначки вже на 5-й хвилині, та на 40-й не менш впевненим ударом із пенальті рахунок зрівняв Яя Саного. Вирвати перемогу монегаски змогли під завісу матчу. Це Желсон Мартінш дограв епізод до кінця та добив м'яч у сітку після невеликої "пожежі" в штрафному "фіалок".

Зате Нант протримався цілий тайм проти грізного ПСЖ. Щоправда, в другій половини гри "канарки" пропустили двічі. Спочатку Кіліан Мбаппе п'яткою елегантно відправив м'яч у сітку після крутої передачі Ді Марії шведою. А на 85-й хвилині скандальний форвард парижан Неймар реалізував пенальті після безглуздого фолу Лафона.

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