Бабич: Если выйдем в Лигу Европы, будем играть в Одессе

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своими мыслями относительно потенциального выхода команды в Лигу Европы.

"Мы планируем усиление, понимаем, что нам нужно усиление, если мы хотим равноценно выступать в квалификации Лиги Европы и чемпионате. Мы не хотим допускать таких ошибок, как в прошлом сезоне.

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Должна быть глубина состава. Качественного состава. Мы работаем над этим. Но сейчас важно понять, кто у нас останется, а кто – нет. После этого будем искать футболистов для усиления тех или иных позиций.

В Мариуполе запретили проводить матчи. У нас был запасной вариант – Одесса. Дай Бог, выполним задачи, будем играть в Одессе", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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