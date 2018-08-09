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Бабич: Готовий скуштувати свіжі жаб'ячі лапки, якщо Маріуполь переможе Бордо

09:15 30 Читать на русском
Бабич: Готовий скуштувати свіжі жаб'ячі лапки, якщо Маріуполь переможе Бордо
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич відповів на питання журналістів напередодні матчу проти Бордо.

"В першу чергу, хочу сказати, що завтрашній матч буде відрізнятися від нашої минулої гри в Лізі Європи. Юргорден і Бордо грають у різний футбол. У французької команди багато індивідуально сильних футболістів. Ми вже розбирали з нашими футболістами гру суперника. Завтра нам треба не дати зіграти, перш за все, лідерам Бордо.

Скажу відверто, під гру Юргордена було легше підлаштуватися. Розбираючи гру шведської команди, ми бачили певні систематичні переміщення і взаємодії. У Бордо дуже здорово грає вся група атаки. Напевно, завтра на перший план вийде індивідуальна робота один в один з нашого боку.

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Для нас не важливо де починати грати. В першу чергу, хотілося б завтра не пропустити і забити. Але, в принципі, великої різниці немає. Є стратегія двоматчевого протистояння. Завтра ми повинні виконати своє головне завдання – не дати супернику зіграти в їх футбол.

Що я можу пообіцяти у разі перемоги над Бордо? А в Одесі є свіжі жаб'ячі лапки? Так? Тоді, якщо це допоможе команді, то я готовий їх покуштувати", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи суперником Маріуполя стане французький Бордо.

Перший матч відбудеться в Одесі 9 серпня. Початок поєдинку о 20 годині.

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Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
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год
:
14
хв
Бордо
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Теги
Ліга Європи Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Бордо Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо
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