Бабич: Готов отведать свежие лягушачьи лапки, если Мариуполь победит Бордо

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич ответил на вопросы журналистов накануне матча против Бордо.

"В первую очередь, хочу сказать, что завтрашний матч будет отличаться от нашей прошлой игры в Лиге Европы. Юргорден и Бордо играют в разный футбол. У французской команды много индивидуально сильных футболистов. Мы уже разбирали с нашими футболистами игру соперника. Завтра нам надо не дать сыграть, прежде всего, лидерам Бордо.

Скажу откровенно, под игру Юргордена было легче подстроиться. Разбирая игру шведской команды, мы видели определенные систематические перемещения и взаимодействия. У Бордо очень здорово играет вся группа атаки. Наверное, завтра на первый план выйдет индивидуальная работа один в один с нашей стороны.

Бабич: К матчу с Бордо подойдем в оптимальных кондициях

Для нас не важно где начинать играть. В первую очередь, хотелось бы завтра не пропустить и забить. Но, в принципе, большой разницы нет. Есть стратегия двухматчевого противостояния. Завтра мы должны выполнить свою главную задачу – не дать сопернику сыграть в их футбол.

Что я могу пообещать в случае победы над Бордо? А в Одессе есть свежие лягушачьи лапки? Да? Тогда, если это поможет команде, то я готов их отведать", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы соперником Мариуполя станет французский Бордо.

Первый матч состоится в Одессе 9 августа. Начало поединка в 20 часов.

Мариуполь – Бордо: матч рассудит бригада арбитров из Хорватии