Азар: Вручив би "Золотий м'яч" самому собі

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар "скромно" прокоментував свою версію майбутнього володаря "Золотого м'яча" ЧС-2018.

"Я б вручив "Золотий м'яч" самому собі. Але робити вибір не мені.

Думаю, приз отримає хтось із тих, хто зіграє в фіналі ЧС-2018", – цитує Азара видання BeIN.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Після завершення Мундіалю буде вручено "Золотий м'яч" – приз найкращому гравцеві чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна Бельгії отримала бронзові нагороди чемпіонату світу-2018 перегравши Англію (2:0) у матчі за третє місце.

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