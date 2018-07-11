Азар: Краще програти з Бельгією, ніж виграти з Францією

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар прокоментував поразку від Франції в півфіналі ЧС-2018.

"Ми розчаровані, тому що мріяли про цей фінал. Проте, ми дуже задоволені роботою, виконаною на цьому чемпіонаті світу. Думаю, ми були найбільш видовищною командою цього чемпіонату, але в півфіналі зустрілися з грізним суперником. Франція не показує гарний футбол, але дуже надійно грає в захисті і реалізує свої шанси.

ЧС-2018 Франція – Бельгія: долю півфіналу вирішує "золотий гол", Мбаппе і Дешам ставлять історичні рекорди

Чи хотів би я опинитися на місці гравця "Ле бльо"? Франція перемогла, і кожен футболіст хоче вигравати. Але я вважаю за краще програти з Бельгією, ніж виграти з Францією.

Ми граємо в більш красивий футбол, такий стиль підходить мені більше", – цитує Азара Sporza.