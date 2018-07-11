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Азар: Краще програти з Бельгією, ніж виграти з Францією

10:54 1853 Читать на русском
Азар: Краще програти з Бельгією, ніж виграти з Францією
Еден Азар / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар прокоментував поразку від Франції в півфіналі ЧС-2018.

"Ми розчаровані, тому що мріяли про цей фінал. Проте, ми дуже задоволені роботою, виконаною на цьому чемпіонаті світу. Думаю, ми були найбільш видовищною командою цього чемпіонату, але в півфіналі зустрілися з грізним суперником. Франція не показує гарний футбол, але дуже надійно грає в захисті і реалізує свої шанси.

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Чи хотів би я опинитися на місці гравця "Ле бльо"? Франція перемогла, і кожен футболіст хоче вигравати. Але я вважаю за краще програти з Бельгією, ніж виграти з Францією.

Ми граємо в більш красивий футбол, такий стиль підходить мені більше", – цитує Азара Sporza.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Франція - Бельгія Еден Азар Еден Азар Бельгія Бельгія
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