Азар: Лучше проиграть с Бельгией, чем выиграть с Францией

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал поражение от Франции в полуфинале ЧМ-2018.

"Мы разочарованы, потому что мечтали об этом финале. Однако, мы очень довольны работой, выполненной на этом чемпионате мира. Думаю, мы были самой зрелищной командой этого чемпионата, но в полуфинале встретились с грозным соперником. Франция не показывает хороший футбол, но очень надежно играет в защите и реализует свои шансы.

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Хотел бы я оказаться на месте игрока "Ле бльо"? Франция победила, и каждый футболист хочет выигрывать. Но я предпочитаю проиграть с Бельгией, чем выиграть с Францией.

Мы играем в более красивый футбол, такой стиль подходит мне больше", – цитирует Азара Sporza.