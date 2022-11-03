АЗ – СК Дніпро-1 – відео голів
20:53 - Читать на русском
АЗ та СК Дніпро-1 зійшлись у поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відео голів у матчі АЗ – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".
завершено
8’ Єнс Одгор
Артем Довбик 40’
8’ Єнс Одгор
40’ Артем Довбик
Перший гол у зустрічі забив форвард АЗ Одгор, який головою переправив м'яч у ворота після навісу Карлссона. Втім, вже до перерви СК Дніпро-1 відігрався. Артем Довбик забив черговий гол у Лізі конференцій – форвард зіграв на випередження та замкнув передачу Хамаша.
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