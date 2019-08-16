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АЗ – Маріуполь: Вакула назвав причини розгромної поразки "азовців"

10:35 111 Читать на русском
АЗ – Маріуполь: Вакула назвав причини розгромної поразки "азовців"
Владислав Вакула / Маріуполь

Вінгер Маріуполя Владислав Вакула прокоментував поразку від АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський
 
20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський

"Суперник нас повністю переграв. Подивилися на свій рівень – є до чого прагнути. АЗ пресингував, а ми були не готові до цього, тому не виходило якісно виходити з оборони в атаку.

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Невдала гра, можливо, не достатньо налаштувались на матч. Так вийшло. Відчували, що граємо на виїзді – підтримка в АЗ була на рівні", – передає слова Вакули ТК "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь розгромно поступився АЗ з рахунком 0:4.

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Теги
Ліга Європи Владислав Вакула Владислав Вакула АЗ - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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