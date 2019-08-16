АЗ – Маріуполь: Вакула назвав причини розгромної поразки "азовців"

Вінгер Маріуполя Владислав Вакула прокоментував поразку від АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Суперник нас повністю переграв. Подивилися на свій рівень – є до чого прагнути. АЗ пресингував, а ми були не готові до цього, тому не виходило якісно виходити з оборони в атаку.

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Невдала гра, можливо, не достатньо налаштувались на матч. Так вийшло. Відчували, що граємо на виїзді – підтримка в АЗ була на рівні", – передає слова Вакули ТК "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь розгромно поступився АЗ з рахунком 0:4.

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