АЗ – Маріуполь: Вакула назвав причини розгромної поразки "азовців"

Україна — 08:00 8784
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"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері
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Зоря перемогла ЦСКА Софія: футбол Скрипника не працює, Михайліченко та Русин виділяються, а Шевченко рятує плей-офф ЛЄЛіга Європи — 01:45 10881
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Ліга Європи: стали відомі усі пари раунду плей-оффЛіга Європи — 00:40 7282
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АЗ – Маріуполь, Ліга Європи: закономірна втрата першого представника у єврокубках та головна біда українських командЛіга Європи — 00:32 8639
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АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчуЛіга Європи — 15 серп 2920