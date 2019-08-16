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АЗ – Мариуполь: Вакула назвал причины разгромного поражения "азовцев"

10:35 94 Читати українською
АЗ – Мариуполь: Вакула назвал причины разгромного поражения "азовцев"
Владислав Вакула / Мариуполь

Вингер Мариуполя Владислав Вакула прокомментировал поражение от АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский
 
20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский

"Соперник нас полностью переиграл. Посмотрели на свой уровень – есть к чему стремиться. АЗ прессинговал, а мы были не готовы к этому, поэтому не получалось качественно выходить из обороны в атаку.

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Неудачная игра, возможно, недостаточно настроились на матч. Так получилось. Чувствовали, что играем на выезде – поддержка у АЗ была на уровне", – передает слова Вакулы ТК "Футбол 1".

Напомним, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь разгромно уступил АЗ со счетом 0:4.

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Лига Европы Мариуполь Мариуполь АЗ - Мариуполь Владислав Вакула Владислав Вакула
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