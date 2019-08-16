АЗ – Мариуполь: Вакула назвал причины разгромного поражения "азовцев"

Вингер Мариуполя Владислав Вакула прокомментировал поражение от АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Соперник нас полностью переиграл. Посмотрели на свой уровень – есть к чему стремиться. АЗ прессинговал, а мы были не готовы к этому, поэтому не получалось качественно выходить из обороны в атаку.

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Неудачная игра, возможно, недостаточно настроились на матч. Так получилось. Чувствовали, что играем на выезде – поддержка у АЗ была на уровне", – передает слова Вакулы ТК "Футбол 1".

Напомним, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь разгромно уступил АЗ со счетом 0:4.

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