Айнтрахт – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Інтер на виїзді зіграв внічию з Айнтрахтом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу Айнтрахт – Інтер на сайті "Футбол 24".

Айнтрахт, який у попередньому раунді вибив з турніру донецький Шахтар, на власному полі зіграв в "суху" нічию з міланським Інтером.

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Німці володіли солідною перевагою, а в другому таймі "нерадзуррі" не спромоглися нанести жодного удару у площину воріт суперника. Однак глядачі на Комерцбанк-арені забитих м'ячів так і не побачили.