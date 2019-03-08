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Айнтрахт – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

07:30 67 Читать на русском
Айнтрахт – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу
Айнтрахт – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Інтер на виїзді зіграв внічию з Айнтрахтом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу Айнтрахт – Інтер на сайті "Футбол 24".

 

Айнтрахт, який у попередньому раунді вибив з турніру донецький Шахтар, на власному полі зіграв в "суху" нічию з міланським Інтером.

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Німці володіли солідною перевагою, а в другому таймі "нерадзуррі" не спромоглися нанести жодного удару у площину воріт суперника. Однак глядачі на Комерцбанк-арені забитих м'ячів так і не побачили.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Ліга Європи Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Інтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Інтер Інтер
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