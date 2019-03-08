Айнтрахт – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Интер на выезде сыграл вничью с Айнтрахтом в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча Айнтрахт – Интер на сайте "Футбол 24".

Айнтрахт, который в предыдущем раунде выбил из турнира донецкий Шахтер, на своем поле сыграл в "сухую" ничью с миланским Интером.

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Немцы владели солидным преимуществом, а во втором тайме "нерадзурри" не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Однако зрители на Коммерцбанк-Арене забитых мячей так и не увидели.