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Айнтрахт – Интер – 0:0 – видеообзор матча

07:30 5 Читати українською
Айнтрахт – Интер – 0:0 – видеообзор матча
Айнтрахт – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Интер на выезде сыграл вничью с Айнтрахтом в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча Айнтрахт – Интер на сайте "Футбол 24".

 

Айнтрахт, который в предыдущем раунде выбил из турнира донецкий Шахтер, на своем поле сыграл в "сухую" ничью с миланским Интером.

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Немцы владели солидным преимуществом, а во втором тайме "нерадзурри" не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Однако зрители на Коммерцбанк-Арене забитых мячей так и не увидели.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига Европы Видеоновости Айнтрахт Франкфурт - Интер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Интер Интер
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