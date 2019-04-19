Айнтрахт – Бенфіка: фанат гостей не потрапив на матч, бо приїхав не в той Франкфурт – курйоз дня

Вболівальник Бенфіки на ім'я Альваро Олівейра надовго запам'ятає поїздку в Німеччину на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта із Франкфурта.

Вболівальник Бенфіки Альваро Олівейра вирішив відвідати поєдинок Ліги Європи, у якому його улюблена команда грала проти Айнтрахта у Франкфурті-на-Майні. Втім, чоловік та його друг не потрапили на матч через курйозну причину – вони переплутали місце проведення гри.

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Матч відбувався у Франкфурті-на-Майні, а чоловіки, проїхавши автомобілем 17 годин, прибули у Франкфурт-на-Одері, який знаходиться поблизу кордону з Польщею. Відстань між вказаними містами – близько 600 кілометрів.

Найбільший курйоз полягає в тому, що Альваро та його товариш проїжджали поблизу потрібного їм міста, проте успішно минули його і вирушили далі. Фото із соцмереж навряд чи передає все розчарування вболівальників.

Під час подорожі Альваро викладав фото з поїздки. Користувачі підказували йому, що той їде не в те місто, проте португалець, вочевидь, зрозумів це надто пізно. Той випадок, коли варто вчити географію в школі, або бодай зазирнути у карту перед поїздкою.

Нагадаємо, матч завершився поразкою Бенфіки з рахунком 0:2. У півфінал Ліги Європи вийшов Айнтрахт.