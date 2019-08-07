Аякс нашел замену ван де Бееку, если тот перейдет в Реал – хавбек забил Динамо в Лиге чемпионов

Нидерландский Аякс может приобрести хавбека Брюгге Ханса Ванакена.

Аякс ведет переговоры о трансфере хавбека Брюгге Ханса Ванакена. Бельгиец может стать заменой Дону ван де Бееку, если тот все же перейдет в Реал, сообщает AS.

Ван де Беек – об интересе Реала: Люди спешат с выводами

Также отмечается, что трансфер нидерландского хавбека в Реал уже почти согласован, однако мадридцы все еще ожидают решения Погба о переходе в их клуб.

Ванакен: Брюгге играл против серьезного соперника, я точно не разочарован

Напомним, Ванакен стал лучшим игроком чемпионата Бельгии прошлого сезона, опередив украинца Руслана Малиновского. Кроме того, в первом матче квалификации Лиги чемпионов между Брюгге и Динамо, Ванакен забил единственный гол в матче.