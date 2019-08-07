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Аякс нашел замену ван де Бееку, если тот перейдет в Реал – хавбек забил Динамо в Лиге чемпионов

18:10 90 Читати українською
Аякс нашел замену ван де Бееку, если тот перейдет в Реал – хавбек забил Динамо в Лиге чемпионов
Ханс Ванакен / Соцсети

Нидерландский Аякс может приобрести хавбека Брюгге Ханса Ванакена.

Аякс ведет переговоры о трансфере хавбека Брюгге Ханса Ванакена. Бельгиец может стать заменой Дону ван де Бееку, если тот все же перейдет в Реал, сообщает AS.

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Также отмечается, что трансфер нидерландского хавбека в Реал уже почти согласован, однако мадридцы все еще ожидают решения Погба о переходе в их клуб.

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Напомним, Ванакен стал лучшим игроком чемпионата Бельгии прошлого сезона, опередив украинца Руслана Малиновского. Кроме того, в первом матче квалификации Лиги чемпионов между Брюгге и Динамо, Ванакен забил единственный гол в матче.

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