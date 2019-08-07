Ванакен: Брюгге грав проти серйозного суперника, я точно не розчарований

Лідер Брюгге Ханс Ванакен прокоментував перемогу своєї команди над Динамо (1:0) в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Перемога з рахунком 1:0 – хороший результат. Важливо, що ми не пропустили. Можливо, могли забити другий гол, який би покращив наші шанси на вихід у наступний раунд, але загалом я точно не розчарований. Ви не повинні забувати, що ми грали проти серйозного суперника, який роками виступає в єврокубках. Тому ми не повинні бути незадоволеними.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Розпочали матч трішки невпевнено, однак нам вдалося декілька разів прорвати оборону опонента, особливо в першому таймі. У другому ми мали менше можливостей грати у свій футбол, бо Динамо почало діяти вище. Тому нам було складніше прориватися вперед. Це те, над чим потрібно працювати наступного тижня", – цитує Ханса Ванакена офіційний сайт Брюгге.

Динамо невдало розпочало єврокубковий сезон – кияни програли виїзний матч Брюгге. Єдиний гол у зустрічі забив саме Ханс Ванакен з пенальті. Олександр Хацкевич все ж оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю.

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