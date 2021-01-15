Керівництво амстердамського клубу відмовляється виплачувати компенсацію родині свого екс-хавбека Абдельхака Нурі.

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Родичі 23-річного гравця погодилися на суму 15 млн євро, однак боси Аякса мають власну позицію, повідомляє Voetbalzone з посиланням на юриста Еріка де Флігера. Генеральний директор клубу Едвін ван дер Сар і спортивний директор Марк Овермарс зустрічалися з представниками Нурі. Легенди амстердамців підтримали ідею компенсації, однак не змогли донести її до Наглядової ради Аякса. Імовірно, конфлікт доведеться вирішувати у арбітражному комітеті.

Нагадаємо, Абдельхак Нурі впав у кому після того, як переніс зупинку серця під час передсезонного матчу. Вихованець Аякса балансував на межі життя і смерті 2 роки 8 місяців і 19 днів, допоки не прийшов до тями у березні 2020-го.

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