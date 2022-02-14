Екс-гравець Мілана, Інтера, Реала та низки інших клубів Кларенс Зеєдорф став претендентом на посаду спортивного директора Аякса.

Аякс після звільнення Марка Овермарса з посади спортивного директора розглядає можливість запрошення Кларенса Зеєдорфа, повідомляє Ajax Fanatics з посиланням на De Telegraaf.

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Цьому може посприяти дружба з генеральним директором амстердамців Едвіном ван дер Саром, а також чимала кількість контактів Зеєдорфа у футбольному світі.

Овермарса призначили на посаду спортивного директора "Божих синів" ще влітку 2012-го, до цього він грав за Аякс, Барселону, Арсенал та інші клуби. Голова наглядової ради Лін Мейджаард на прощання назвав Марка найкращим спортдиром за весь час існування клубу. Він був звільнений через домагання до працівниць клубу.

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