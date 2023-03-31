Гонсало Монтіеля звинуватила жінка, з якою він перебував в день свого народження у 2019 році.

У систему правосуддя Аргентини було подано скаргу на ймовірне сексуальне насильство за обтяжуючих обставин стосовно правого захисника збірної Аргентини Гонсало Монтіеля. Про це інформує Marca.

Аргентина відвантажила сім м'ячів Кюрасао – відеоогляд поєдинку з хет-триком і 100-м голом Мессі за збірну

Ймовірна жертва стверджує, що акт насильства стався 1 січня 2019 року під час вечірки з нагоди дня народження самого футболіста в його власному будинку. Вона стверджує, що Гонсало поглумився над нею сексуально, і що під час процесу до них приєдналися інші чоловіки. При цьому вона не пам'ятає, скільки саме чоловіків взяло участь у ймовірному акті насильства.

Потерпіла є моделлю і не вживає алкоголь, але, зробивши кілька ковтків, "вона втратила свідомість", – сказав її адвокат.

За словами адвоката, оточення Монтіеля почало погрожувати жінці, коли футболіст дізнався про її намір звернутися в поліцію.

Взимку 2022 року Гонсало Монтіель виграв чемпіонат світу у складі збірної Аргентини. Саме він реалізував переможний пенальті в післяматчевій серії з Францією.

Аргентина вперше після ЧС зіграла вдома: 83 тисячі фанів присоромили Мессі, шок партнера Мудрика, "послання" для ПСЖ