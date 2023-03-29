Товариські матчі

Аргентина – Кюрасао – 7:0

Голи: Мессі, 20, 33, 37, Ніколас Гонсалес, 23, Енцо Фернандес, 35, Ді Марія, 78, (пен.), Монтіель, 87

Аргентина продовжила феєрію в товариських поєдинках, познущавшись зі збірної Кюрасао. Погром розпочав Мессі, який прибрав захисника і пробив у ближній кут. Це був його сотий гол за національну збірну Аргентини. Через 3 хвилини Ніколас Гонсалес подвоїв перевагу "альбіселесте".

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Мессі, Енцо та знову Лео зробили рахунок 5:0 ще до перерви. Відповідно, Ліонель забив вже 102 голи за національну команду. У другій половині Ді Марія та Монтіель добили суперника, а Аргентина зупинилась на позначці 7 у графі забитих м'ячів.