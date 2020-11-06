"Ми знали, що повинні перемагати. Для нас це був фінал після двох поразок. У першому матчі з Брагою у нас не вийшло. Сьогодні у нас склалася гра. Ми щасливі, але нам належить провести важливий матч з Арісом. Ми повинні бути готовими до цього.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Це був третій матч у групі, залишилося ще три. Наступний матч знову проти Зорі. Ми повинні розглядати і його як фінал. Здобувши другу перемогу, ми повинні будемо викластися, щоб пройти у плей-офф.

Я задоволений нашою грою, ми дорослішаємо, і я думаю, що ми можемо грати ще краще, тому що у нас якісна команда. Через коронавірус у нас не було часу на підготовку і товариські гри. Весь цей період позначився на всіх нас", – цитує Ліаю gazzetta.gr.

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