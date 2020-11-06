"Мы знали, что должны побеждать. Для нас это был финал после двух поражений. В первом матче с Брагой у нас не получилось. Сегодня у нас сложилась игра. Мы счастливы, но нам предстоит провести важный матч с Арисом. Мы должны быть готовы к этому.

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Это был третий матч в группе, осталось еще три. Следующий матч снова против Зари. Мы должны рассматривать и его как финал. Одержав вторую победу, мы должны будем выложиться, чтобы пройти в плей-офф.

Я доволен нашей игрой, мы взрослеем, и я думаю, что мы можем играть еще лучше, потому что у нас качественная команда. Из-за коронавируса у нас не было времени на подготовку и товарищеские игры. Весь этот период отразился на всех нас", – цитирует Ливаю gazzetta.gr.

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