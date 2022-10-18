Олександрія завдала поразки Кривбасу у 8-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Криворіжці мали кілька нагод забити, але пропустили – автогол в пасиві Хомченовського. По перерві перевагу подвоїв Третьяков після подачі з флангу.

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Команди до фінального свистка ще встигли обмінятись вилученнями, тож догравали вдесятьох. Звитяга дозволила Олександрії застрибнути на 5 сходинку, набравши 13 залікових балів. Кривбас із трьома пунктами залишився на передостанньому місці турнірної таблиці УПЛ.

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