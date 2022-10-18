Александрия нанесла поражение Кривбассу в 8-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Криворожцам было несколько моментов, чтобы забить, но они пропустили – автогол в пассиве Хомченовского. После перерыва преимущество удвоил Третьяков после подачи с фланга.

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Команды до финального свистка еще успели обменяться удалениями, поэтому доигрывали вдесятером. Победа позволила Александрии запрыгнуть на 5 строчку, набрав 13 зачетных баллов. Кривбасс с тремя пунктами остался на предпоследнем месте турнирной таблицы УПЛ.