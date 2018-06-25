Австралія – Перу: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Австралія та Перу зустрінуться 26 червня в Cочі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Австралія – Перу відбудеться на сочинському стадіоні Фішт 26 червня о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Австралія – Перу, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Британська контора William Hill вважає шанси обох збірних на перемогу приблизно рівними. Так, на перемогу збірної Австралії приймають ставки з коефіцієнтом 2,87, а на успіх перуанців – 2,40. Імовірність нічиєї оцінюється балом 3,30.

Трохи менше в шанси австралійців вірять фахівці Bwin. Коефіцієнт на перемогу австралійців – 2,95. Потенційна перемога Перу оцінюється балом 2,45, нічия – 3,30.

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Шанси на вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зберігають лише австралійці. Проте, підопічним Берта ван Марвейка не тільки треба перемагати латиноамериканців в очному протистоянні, а й сподіватися на перемогу французів у матчі зі збірною Данії.