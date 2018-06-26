Австралія – Перу: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Австралії та Перу зустрінуться у матчі третього туру ЧС-2018 у групі С. Анонс поєдинку читайте на сайті "Футбол 24".

Австралія – Перу

26 червня, 17:00, Сочі, стадіон "Фішт"

Головний арбітр: Сергій Карасьов (Росія)

Телетрансляція на каналі НТН. Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Навідміну від вчорашнього матчу між Єгиптом та Саудівською Аравією, поєдинок у Сочі не позбавлений серйозної турнірної інтриги. Безперечно, зі збірною Перу вже все зрозуміло. Команда Рікардо Гареки програла дві попередні зустрічі, тож позбулася навіть математичних шансів на продовження турніру – це їхній прощальний вихід на російську землю.

Інша справа – збірна Австралії. Добряче повозивши Данію у другому турі, команда Берта ван Марвейка виборола рятівний бал, який дозволяє жевріти надії на плей-офф. Для цього "соккеруз" необхідно обов’язково перемагати Перу і сподіватися на поразку Данії від Франції у паралельному матчі.

Чи реально це? Why not? Проти французів і все тих же данців Австралія продемонструвала конкурентний атакувальний футбол. Та й з характером у цих хлопців усе гаразд. Якщо у роздягальні балом править наддосвідчений і харизматичний Тім Кехілл, а на полі за собою веде "спартанець" Міле Єдінак, команда битиметься до останнього патрона.

Свої аргументи спробують висловити і перуанці. Команда Гареки достатньо надійна в обороні – лише 2 пропущені м'ячі у двох турах. Проте от з атакою не клеїться – "інки" залишаються однією з лічених збірних, які ще не забивали на цьому турнірі. Йти на останній штурм Перу доведеться без свого ветерана – Джеферсона Фарфана, який минулого тижня добряче налякав партнерів, втративши свідомість. На щастя, оговтався, та все ж поєдинок проти Австралії він переглядатиме "у лазареті".

Статистика

Матч у Сочі має, без перебільшення, історичне значення. Збірні Австралії та Перу ще жодного разу не перетиналися між собою.

Кадри

Обидві команди зазнали втрат в атакувальній потужності. Про вибування перуанця Фарфана ми вже згадували. Натомість Берт ван Марвейк не зможе кинути у бій свого форварда Ендрю Наббута – травма плеча.

Слова

"Хотілося б поїхати додому з трьома очками, подарувати нашому народу хоч трохи радості, ми не повинні повертатися з порожніми руками, – вважає Паоло Герреро, форвард збірної Перу. – У наступному матчі нам треба зіграти краще, вся наша команда хоче вийти на поле, зціпивши зуби, і набрати очки. Ми повністю сконцентровані, але зберігаємо спокій".

"Буде фантастикою, якщо мій гол виведе збірну Австралії у плей-офф. Але я більше думаю про перемогу своєї команди, – запевняє Томі Юріч, нападник Австралії. – Схрестимо пальці на фарт. Зробимо все, щоб добитися потрібного результату. Не так важливо, хто з нас принесе перемогу. Важливо, щоб вона була".

Орієнтовні склади

Австралія: Раян, Рісдон, Сейнсбері, Мілліган, Бехіч, Єдінак, Муй, Крузе, Рогіч, Леккі, Юріч

Перу: Гальєсе, Трауко, Рамос, Родрігес, Адвінкула, Йотун, Санчес, Флорес, Куева, Карільйо, Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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