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Австралия – Перу: прогноз на матч чемпионата мира-2018

14:26 31 Читати українською
Австралия – Перу: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Австралия – Перу: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Австралия и Перу встретятся 26 июня в Cочи на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Австралия – Перу состоится на сочинском стадионе Фишт 26 июня в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Австралия – Перу, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Британская контора William Hill считает шансы обеих сборных на победу примерно равными. Так, на победу сборной Австралии принимают ставки с коэффициентом 2,87, а на успех перуанцев – 2,40. Вероятность ничьей оценивается баллом 3,30.

Чуть меньше в шансы австралийцев верят специалисты Bwin. Коэффициент на победу австралийцев – 2,95. Потенциальная победа Перу оценивается баллом 2,45, ничья – 3,30.

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Шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сохраняют только австралийцы. Однако, подопечным Берта ван Марвейка не только надо побеждать латиноамериканцев в очном противостоянии, но и надеяться на победу французов в матче со сборной Дании.

ЧМ-2018 3 тур

Австралия - Перу: Вторник 26 июня 2018

Австралия
до матча
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дн
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0
час
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36
мин
Перу
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