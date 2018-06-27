Австралія – Перу: післяматчева прес-конференція Берта ван Марвейка

Головний тренер збірної Австралії Берт ван Марвейк поділився враженнями після третього матчу групового етапу ЧС-2018 проти Перу (0:2).

"Ми зіграли непогано проти Франції та Данії. У всіх трьох матчах ми показали себе непогано. Ми стали грати краще з того дня, як я прийшов. Тільки на чемпіонаті світу можна було побачити, що на такому рівні нашій команді складно забивати.

Австралія – Перу – 0:2 – відео голів та огляд матчу

По грі ми переграли і Францію, і Перу, але ми не змогли забити достатню кількість голів. За відчуттями ми більше били в площину воріт, більше володіли м'ячем. Здається, що перший гол нам забили з офсайду.

Якби ми виграли і забили два-три голи, це б нічого не змінило. Ми могли б порадувати уболівальників, але в цілому, це мало б що змінило. Мені здається, що ми грали краще, ніж Перу. Психологія у нас була хороша. В середині поля у нас завжди був вільний гравець, тому ми контролювали гру, але важливо забивати, а у нас цього не було", – цитує ван Марвейка видання Sport24.

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