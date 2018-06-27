Австралия – Перу: послематчевая пресс-конференция Берта ван Марвейка

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк поделился впечатлениями после третьего матча групового этапа ЧМ-2018 против Перу (0:2).

"Мы сыграли неплохо против Франции и Дании. Во всех трех играх мы показали себя неплохо. Мы стали играть лучше с того дня, как я пришел. Только на чемпионате мира можно было увидеть, что на таком уровне нашей команде сложно забивать.

Австралия – Перу – 0:2 – видео голов и обзор матча

По игре мы переиграли и Францию, и Перу, но мы не смогли забить достаточное количество голов. По ощущениям мы больше били в створ, больше владели мячом. Кажется, что первый гол нам забили из офсайда.

Если бы мы выиграли и забили два-три гола, это бы ничего не изменило. Мы могли бы порадовать болельщиков, но в целом, это мало бы что изменило. Мне кажется, что мы играли лучше, чем Перу. Психология у нас была хорошая. В середине поля у нас всегда был свободен игрок, поэтому мы контролировали игру, но важно забивать, а у нас этого не было", – цитирует ван Марвейка издание Sport24.

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